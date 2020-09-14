وزير التخطيط يبحث مع السفير المصري الاستعدادات لعقد اللجنة الثلاثية المشتركة

2020/09/14 | 14:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

بحث وزير التخطيط الدكتور خالد بتال ،اليوم الاثنين، مع السفير المصري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتسلم خلالها دعوة رسمية لزيارة مصر لاستمرار المناقشات بشأن تشكيل مجلس تنسيقي ثلاثي بين العراق ومصر والأردن.

وذكر بيان لوزارة التخطيط تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن " بتال استقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق،علاء الدين عبدالمنعم محمد موسى وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها".

واضاف،أن " الطرفين،ناقشا النتائج الإيجابية التي تمخضت عنها القمة الثلاثية الأخيرة بين العراق ومصر والأردن، وفي مقدمتها تشكيل المجلس التنسيقي الثلاثي الذي يرأسه عن الجانب العراقي وزير التخطيط ، ويضم في عضويته عددا من السادة الوزراء ، ومشروع الربط الكهربائي، وإنشاء منطقة صناعية مشتركة بين البلدان الثلاثة، فضلا عن مشاريع أخرى ذات صلة بالنفط والغاز"،مشيرا الى ان " اللقاء تطرق إلى الاستعدادات الجارية لعقد اللجنة العليا المشتركة العراقية- المصرية في النصف الثاني من شهر تشرين الأول المقبل".

وتابع البيان ،أن " وزير التخطيط تسلم دعوة رسمية من نظيرته وزيرة التخطيط المصرية، الدكتورة، هالة السعيد، لزيارة القاهرة، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والتجاري بين البلدين، وإمكانية الإفادة من التجربة المصرية في مجال معالجة العشوائيات وحل أزمة السكن، واحتواء البطالة، من خلال الشروع بتنفيذ المشاريع الستراتيجية الكبيرة".

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