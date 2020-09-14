2020/09/14 | 14:07 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 14 سبتمبر 2020 | 01:59 مساءً | عدد القراءات : 12

العراق يتطلع لتصدير 700 ألف طن من الشعير

قالت وزارة الزراعة العراقية يوم الاثنين إنها ستشرع في عملية لتصدير فائض الشعير بنهاية الأسبوع.

كانت الوزارة أبلغت في يوليو تموز أنها ستطلب إذنا من مجلس الوزراء لتصدير فائضها البالغ حوالي 850 إلى 900 ألف طن.

وقال حميد النايف المتحدث باسم الوزارة يوم الاثنين لوكالة رويترز إنه توجد موافقة على تصدير 700 ألف طن، موضحا أنه سيكون بوسع مصدرين عديدين من القطاع الخاص المنافسة على فرصة التصدير بنهاية الأسبوع الحالي.

هذه هي المرة الأولى التي يتطلع فيها العراق إلى تصدير شعيره.

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