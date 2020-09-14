2020/09/14 | 14:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 18 دقيقة

اعتقال خمسة متهمين بالمتاجرة بالمخدرات في الانبار

منذ 50 دقيقة

وزير الداخلية يصفح عن شخص قام بالتجاوز عليه

منذ ساعتين

مقتل الممول الرئيسي لمعسكرات داعش بعملية انزال جوي في الرطبة

منذ 3 ساعات

الاعلام الامني: اعتقال متهمين اثنين بعملية انزال جوي في ميسان

منذ 5 ساعات

الاعلام الأمني: استهداف عجلة تعود لعميد كلية الإمام الأعظم في كركوك

منذ 18 ساعة

القبض على مواطنين من بنغلادش يعذبون شخصاً لغرض ابتزازه في كربلاء

منذ 18 ساعة

جهاز مكافحة الإرهاب يجري تدريب ليلي في محيط مطار بغداد الدولي

منذ 22 ساعة

الكشف عن تنسيق مشترك بين القوات الاتحادية والبيشمركة لحماية المناطق الفارغة

منذ 24 ساعة

اعتقال “آمر مفرزة وادي الخاصة” في كركوك

منذ يوم واحد

ضبط بضاعة بدون شهادة مطابقة في منفذ زرباطية الحدودي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني تعلن تفاصيل استهداف محطة بنزين في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني تعلن تفاصيل استهداف محطة بنزين في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).