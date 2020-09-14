2020/09/14 | 14:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت وزارة الداخلیة، الیوم الأحد، عن إلقاء القبض على شخصین متھمین بتجارة المخدرات وبحوزتیھما 8300 حبة مخدرة في محافظة الأنبار.وقالت الوزارة في بیان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه: “بإشراف مباشر من قبل مدیر عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة اللواء مازن كامل منصور، تمكنت المدیریة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تعلن اعتقال متهمين بالمتاجرة بالمخدرات في الانبار المركز الخبري الوطني.

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