 الأمم المتحدة تدعو للتحقيق بتهم تعذيب المتظاهرين في بيلاروس 

2020/09/14 | 14:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الاثنين، بالتعرض المفترض لمئات المتظاهرين في بيلاروس، للتعذيب داعية إلى التحقيق في جميع التقارير الواردة عن سوء معاملة الموقوفين ومحاكمة مرتكبيها.

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