درجال يحيل عدداً من مهندسي وزارة الشباب إلى النزاهة بسبب 'تهم فساد'

2020/09/14 | 14:13 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الاثنين، بإحالة عدد من مهندسي الوزارة إلى هيئة النزاهة بسبب "تهم الفساد".

وقال مصدر بوزارة الشباب والرياضة في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عدداً من مهندسي الدائرة الهندسية في وزارة الشباب والرياضة، شابت حولهم شبهات فساد خلال تسلمهم عدداً من المشاريع التابعة للوزارة".وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، تابع الأمر بنفسه وقرر إحالتهم إلى هيئة النزاهة بتهم فساد".

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