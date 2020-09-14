جلسة استثنائية لمجلس الوزراء بشأن الموازنة المالية

2020/09/14 | 14:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عقد مجلس الوزراء، الاثنين، جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة الموازنة المالية. وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (14 أيلول 2020)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، الخاصة بمناقشة قانون الموازنة".

وأعلن احمد ملا طلال، الناطق باسم رئيس الوزراء، في وقت سابق، عن تخصيص جلسة طارئة مطلع الاسبوع المقبل لاقرار الموازنة".

وذكر ملا طلال في مؤتمر صحفي تابعه "ناس" (8 ايلول 2020)، ان "مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم قرر تخصيص جلسة طارئة مطلع الأسبوع المقبل لإقرار الموازنة".

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