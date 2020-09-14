بشير النجفي يدعو لاحياء مسيرة الاربعين السنوية سيراً على الاقدام

2020/09/14 | 14:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- دعا المرجع الديني بشير النجفي ، احد المراجع الاربعة الكبار في النجف ، الى المضي في المسير الى كربلاء المقدسة لاحياء مسيرة الاربعين السنوية سيراً على الاقدام.واشار النجفي في بيان عقائدي توجيهي حصلت “المستقلة” على نسخه منه اليوم الاثنين ، الى اهمية الاتيان بالزيارة والمسير الى كربلاء ، لانها من الواجبات الشرعية […]

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