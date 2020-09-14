2020/09/14 | 14:19 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، العثور على متفجرات وصواريخ واعتقال ارهابيين في مناطق متفرقة من البلاد.





وقالت المديرية في بيان، إنه "على أثر معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات الجزيرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وقوة من الفوج الرابع لواء المشاة ٢٩ واستخبارات الفوج من العثور على كدس للمتفجرات في أحدى الدور المهدمة بقضاء هيت بالأنبار وتضبط بداخله ٥ عبوات ناسفة و١٣ بطارية صغيرة".

واضافت: "في سياق اخر ووفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات نينوى تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وقوة من اللواء ٧٦ للفرقة ذاتها من العثور على مخبأ للصواريخ والمقذوفات بين قرية البيجوانية وجبل نجمة في ناحية القيارة بنينوى".

وتابعت: "كما تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ من القاء القبض على اثنين من الإرهابيين في قرية السلام التابعة لناحية حمام العليل بالموصل، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

وزادت: "كذلك تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ واستخبارات فوج مغاوير الفرقة أعلاه من الوصول إلى المخبأ في ناحية النمرود بالموصل وتضبط بداخله ٢٥ صاروخ SPG9 و٢٥حشوة دافعة للصواريخ، وقد تم رفع المواد من قبل مفرزة المعالجة الهندسية للفرقة".

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