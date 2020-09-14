النفط تؤكد إلتزامها باتفاق أوبك والاحتفال بذكرى تأسيسها في بغداد

2020/09/14 | 14:19 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أكد وزير النفط على الدور الكبير والمؤثر لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في أستقرار الاسواق النفطية العالمية ، وان العراق يتطلع دائماً الى تحقيق مزيد من التعاون مع المنتجين الاعضاء في المنظمة لتحقيق الاهداف المشتركة .





وقال أحسان عبد الجبار اسماعيل في برقية تهنئة الى نظرائه من الدول الاعضاء في "أوبك " لمناسبة ذكرى مرور 60 عاماً على تأسيس المنظمة في بغداد عام 1960 أن "العراق قد ساهم مع الاعضاء في أوبك ومنذ تأسيسها على صياغة المبادى الرئيسية لهذه المنظمة والالتزام بها من أجل تحقيق المصالح والاهداف المشتركة ، هذه المبادى التي أكدت على أهمية سيادة الدول المنتجة على ثروتها النفطية وتسخير عائداتها المالية من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي لبلدانها ، مشيراً الى أهمية الحوار والتعاون مع المنتجين الآخرين من داخل المنظمة و من خارجها ، بهدف التصدي الواقعي للتحديات والازمات التي تعصف بالسوق النفطية ، والعمل على ايجاد الحلول الناجعة لضمان الاستقرار والتوازن .

وأشار أسماعيل الى أن العراق يتطلع الى استضافة أحتفالية أوبك لمناسبة مرور 60 عاماً في بغداد دار السلام قبل نهاية العام ، وفي قاعة الشعب التي استضافت الاجتماع التأسيسي عام 1960 ، الى جانب أستضافة الاجتماع الوزاري لمنظمة "أوبك"، و"أوبك بلاس" ونأمل حضوراً مكثفاً لوزراء النفط والطاقة في الدول المنتجة الى جانب المهتمين بصناعة النفط والطاقة وعدد من الشخصيات المهمة ووسائل الاعلام ، حيث أعدت الوزارة منهاجاً احتفالياً متميزاً يليق بهذه المناسبة.

من جانبه أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك " محمد باركيندو على أهمية الاحتفال بهذه المناسبة التي شهدت ولادة منظمة " أوبك " قبل 60 عاماً في بغداد ، وكان حدثاً تاريخياً مهماً ، وبداية مهمة لتجمع وتضامن البلدان المنتجة للنفط و توحيد مواقفها ، من اجل وضع وضع حداً لهيمنة الشركات النفطية الكبرى على ثروات البلدان المنتجة ،

مشيداً بدور الدول المؤسسة للمنظمة وهي "العراق ، ايران ، السعودية ، الكويت ، فنزويلا" الذين وضعوا الأسس والمبادى المثالية للتعاون بين الدول المنتجة للنفط والتي أثرت أيجاباً على أستقرارالسوق النفطية العالمية .

وعبر باركيندو عن أمله في الاحتفال بهذه المناسبة في بغداد التي شهدت ولادة "أوبك " ونتطلع الى الاجتماع جميعاً في قاعة الشعب لنؤكد على أهمية التعاون بين الجميع.

فيما أكد مدير عام شركة تسويق النفط "سومو" محافظ العراق في المنظمة علاء الياسري أن العراق يلعب دوراً محورياً ومؤثراً في منظمة "اوبك"، و"أوبك بلاس"، وانه يسعى الى تقريب وجهات النظر بين الجميع من أجل تحقيق الاهداف المشتركة ،مجدداً التزام العراق باتفاق خفض الانتاج .

وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد أن أوبك أختارت شعار "ماضٍ مُكلل بالنجاح ومستقبل مُشرق " لما لهذه المناسبة من دلالات تاريخية تؤكد الدور الكبير والمؤثرالذي لعبه العراق منذ 60 عاماً ، وان الوزارة بصدد التحضير لاحتفالية يحضرها اكثر من 25 وزيراً للنفط والطاقة ، تتضمن فعاليات ثقافية وفنية تعكس جانباً من الأرث الحضاري والتاريخي للعراق ، وتم أعادة تأهيل وأعمار قاعة الشعب ببغداد على نفقة وزارة النفط وتم تنفيذ المشروع من قبل شركة المشاريع النفطية ، حيث تم مراعاة الحفاظ على الشكل المعماري والجمالي لمبنى القاعة ، مع تجهيزها بتقنيات الصوت والاضاءة الحديثة .

عمار المسعودي

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