إصابات كورونا حول العالم تتخطى عتبة الـ 29 مليونا

2020/09/14 | 14:19 - المصدر: NRT عربية

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علاج المصابين بكورونا

فوتو: ارشيف

منذ 20 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أظهر إحصاء جديد، الاثنين، ان إصابات فيروس كورونا حول العالم تخطت حاجز الـ 29 مليونا، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى أكثر من 929 ألف حالة.

وبحسب الإحصاء الجديد الذي نشر اليوم، 14 أيلول 2020، فقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 215 دولة ومنطقة منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019، وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و708 آلاف و 458 إصابة إضافة إلى 198520 وفاة.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و846427 إصابة و79754 حالة وفاة، وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و330455 إصابة و131663 حالة وفاة وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليونا و062811 حالة و18578 حالة وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد شهدت تسجيل رقم قياسي جديد، حيث تم تسجيل 307 آلاف و930 حالة إصابة على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة، بحسب بيانات نشرت مساء الأحد.

وهذا الرقم يزيد بحوالي ألف حالة عن آخر أعلى رقم قياسي يومي والمسجل قبل أسبوع، وزاد أيضا العدد اليومي للوفيات بواقع 5537 ليصل الإجمالي إلى 917 ألفا و417 حالة وفاة بأنحاء العالم.





يذكر ان الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات اليومية سجل في السادس من أيلول الجاري وهو 306 آلاف و857 حالة، ويعتقد الخبراء أن العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من العدد المعلن رسميا.

ر.إ

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