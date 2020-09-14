استشهاد وإصابة اربعة حراس معمل هدرجة وتحسين بنزين كركوك

2020/09/14 | 14:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الاثنين ، عن تعرض حراس معمل هدرجة وتحسين بنزين كركوك الأهلي خلف قرية « كوركة جال في محافظة كركوك طريق ( كركوك – اربيل ، الى اطلاق نار ادى الحادث الى استشهاد احد عناصر حماية الشركة وإصابة ثلاثة آخرين، وخلال نقل المصابين انفجرت عبوة ناسفة على الطريق العام ادت الى اضرار في العجلة.

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