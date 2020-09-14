كم عدد سكّان العشوائيات في العراق؟

2020/09/14 | 14:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأكد رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية، وليد السهلاني، أن نحو 5 إلى 6 ملايين شخص يسكنون العشوائيات، المتوزعة بين المحافظات العراقية.

قال عضو لجنة الإعمار النيابية إن نحو 5 إلى 6 ملايين شخص يسكنون العشوائيات في عموم العراق

وقال السهلاني في حديث للصحيفة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "هناك مشروعًا لقانون يعالج مشكلة العشوائيات لدى لجنة الخدمات وقرئ قراءة أولى واتفُق على قراءته قراءة ثانية".

ولفت إلى أن "اللجنة تعتزم إجراء ورش عمل مع الجهات القطاعية التابعة لوزارة التخطيط ومنظمات المجتمع المدني التي كان لها دور في طرح موضوع العشوائيات بشكل مكثف خلال السنوات الماضية".

وفي ما يتعلق ببناء الوحدات السكنية لإنهاء المشكلة، أوضح السهلاني أن "هناك فكرة لتمليك البيوت إذا كانت الأراضي المشيدة عليها العشوائيات وفق السياق الأصولي والقانوني".

وبيّن أن "فكرة تمليكها كررت أكثر من مرة في لقاءات اللجنة بوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة".

وأضاف رئيس اللجنة "أما الدور المشيدة على أرض خارج التخطيط العمراني أو على أرض حكومية وخدمية فإنها تحتاج إلى حل واقعي كتعويض الساكنين بأرض سكنية تتوفر فيها الظروف البيئية الملائمة للسكن".

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