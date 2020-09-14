لجنة : اية تعيينات خارج مجلس الخدمة الاتحادي باطلـة ومخالفة للدستور والقانون

2020/09/14 | 14:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية ، ان اية تعيينات في دوائر الدولة خارج اطار مجلس الخدمة الاتحادي هي تعيينات باطلة ومخالفة للدستور والقانون .واشار عضو اللجنة النائب محمد شياع السوداني ، في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” ، الى وجود درجات وظيفية ناتجة من شواغر المتقاعدين بنحو 240 الف […]

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