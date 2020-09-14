تواصل عمليات نزع السلاح وفرض هيبة الدولة.. والبصرة الهدف الأول لأهميتها الاقتصادية

2020/09/14 | 14:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل القوات الأمنية تنفيذ حملة تهدف الى نزع السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، وإنهاء النزاعات العشائرية في بعض مناطق العراق.

وفي هذا السياق أكد مدير العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية اللواء سعد معن في تصريح، ان مختلف الأجهزة الأمنية ومن بينها فرقة الرد السريع والشرطة الاتحادية وأفواج الطوارئ، تسعى الى تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، المتعلقة بفرض هبية الدولة في جميع مناطق العراق، فيما اعتبر الباحث بالشؤون الأمنية صباح العكيلي جهود الجهات الأمنية خطوة بالاتجاه الصحيح لما تتمتع به البصرة من الى أهمية اقتصادية.

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