الصحة والبيئة النيابية حول عودة المدارس: لا مجال للمساومة على حياة الطلبة

2020/09/14 | 14:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وحول قرار عودة المدارس والجامعات إلى الدوام، أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية ان لا مجال للمساومة على حياة الطلبة ومستقبل الواقع الصحي في العراق.

واعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، انها اقترحت الدراسة عن بعد في الظروف الحالية أو أن يكون الدوام بواقع يومين في الاسبوع في المدارس الاهلية التي تتوفر فيها الشروط الصحية، مشيرة الى أن هذا المقترح لا يمكن تطبيقه على المدارس الحكومية وذلك لاكتظاظ الأعداد في الصف.

وحذرت اللجنة من خطورة عودة الدوام الرسمي على الطلبة وأسرهم، إذ يمكن ان يكون الطالب وسيلة لنقل العدوى خاصة ان الاطباء اثبتوا ان الطفل لا تظهر عليه الاعراض بنسبة عشرين بالمئة ويمكن ان يكون وسيلة لنقل العدوى.

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