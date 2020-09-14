أربعة مليارات دينار تدخل خزينة بلدية بعقوبة من عقارين فقط

2020/09/14 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، عن استحصال 4 مليارات دينار، ناتجة عن تأجير عقاريين فقط، تعودان للمحافظة.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة، عبدالله الحيالي لـ(بغداد اليوم)، ان "نحو 4 مليارات دينار، دخلت خزينة بلدية بعقوبة، نتيجة تأجير ساحة لبيع المواشي والاغنام والعلوة الشعبية في بعقوبة"، مشيرا الى ان "إيرادات البلدية تصل الى ارقام كبيرة بشكل سنوي".

واضاف الحيالي، "رغم الايرادات الضخمة لبلدية بعقوبة، الا ان واقع الخدمات مساوي، خصوصا بما يتعلق بمسائل النظافة، ورفع النفايات وانهيار الشوارع والارصفة".

واكد الحيالي بان "ايرادات بلدية بعقوبة السنوية كافية لجعلها خلال عام واحد مدينة اخرى من ناحية توفير الحد الادنى للخدمات ومعالجة عشرات المشاكل التي تعاني منها الاحياء والازقة السكنية".

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