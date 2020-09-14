شجار بين رجل وزوجته يتحول إلى صدام بالسيارات في أربيل

2020/09/14 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- أربيل

لجأ زوجان في محافظة اربيل ، الاثنين (14 أيلول 2020)، الى تصفية خلافاتهما بطريقة غريبة، عبر التصادم بالسيارات وذلك على طريق مصيف بيرمام- اربيل .

وقالت مديرية الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، عن "سيارتين نوع (جيلي ـ ويارس) تصادما على طريق اربيل ـ بيرمام، ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية"، مشيرة الى "الحاق اضرار كبيرة بالسيارتين".

واضافت، ان "التحقيقات الاولية بينت وجود خلافات بين الزوجين، سائقا السيارتين، ما افضت الى التصادم"، لافتة الى "مشاكل سابقة بينهما، وحينما اراد الزوج رؤية اطفاله يوم الحادث، نشب خلاف جديد بينهما، غادرت الزوجة بسببها المنزل لتسجيل شكوى قانونية".

وأوضحت المديرية في بيانها، ان "الزوج حاول اللحاق بزوجته، وحدث التصادم اثناء التسابق، لمنعها من تسجيل الشكوى"، مشيرة الى ان "الزوجة طلبت تعويضا ماديا عن الاضرار التي لحقت بسيارتها".

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