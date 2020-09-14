شرطة البصرة تلقي القبض على 441 متهما بينهم 5 ارهاب وضبط ٢٥٠٨ مخالفات خلال اسبوع

2020/09/14 | 14:36 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / أعلنت قيادة شرطة البصرة عن حصيلة العمليات الأمنية لفرض هيبة القانون وحصر السلاح بيد الدولة للفترة من ٩/٧ ولغاية ٩/١٣ .وذكر القيادة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه " انه تم تنفيذ (٤٤١) أمر قبض جنائي وفق مواد مختلفة بضمنهم (٥) متهمين ٤/ارهاب وتحرير مختطف "وضبط (٢٥٠٨) عجلات مخالفة لقانون وتعليمات المرور منها (٣٣٨) عجله مضللة و(١٦٦) عجله بدون لوحات اومستمسكات رسمية.وأضاف " كما تم ضبط (٣٨٤٩) دراجة نارية مخالفة لقانون وتعليمات المرور منها (٥٠٨) دراجات بدون مستمسكات رسمية" فضلا عن ضبط (١٤٥٢) حبة مخدرة و (٢٥) غراما مواد مخدرة .وأشار البيان الى ضبط (١٨) بندقية كلاشنكوف ومسدسين و4 بنادق صيد " وطائره مسيرة ./انتهى

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