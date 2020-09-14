السفير الإيراني: لا خطط لارسال زوار إلى العراق بمناسبة الأربعين

2020/09/14 | 14:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق إيرج مسجدي اليوم الاثنين، عدم وجود خطة أو قرار لسفر الزوار الإيرانيين إلى العراق بمناسبة زيارة الأ...

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