2020/09/14 | 14:37 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط 1500 قطعة سلاح في منزل بأربيل

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