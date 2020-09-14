الصحة النيابية: انخفاض شدة وشراسة كورونا في العراق

2020/09/14 | 14:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أكدت لجنة الصحة النيابية انخفاض شدة وشراسة فيروس كورونا في العراق.

وذكر عضو اللجنة حسن خلاطي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،اليوم الاثنين، انه "من خلال الزيارة الميدانية للردهات الوبائية في مستشفيات البصرة فقد لاحظنا انخفاضاً واضحاً في اعداد المرضى الراقدين الى ما يقرب من (60%) مما كانت عليه خلال الاسابيع الماضية".

واضاف "ان ذلك الأمر ربما ينطبق على المحافظات الاخرى ويؤشر انهُ انخفاض في اعداد الراقدين وليس في عدد الإصابات".

وتابع" لقد اشرنا وبشكل واضح الى انخفاض شدة الوباء وشراسة الفيروس بما يمكن عدد كبير من المرضى من الاكتفاء بالعلاج المنزلي".

واشار خلاطي الى ان" هناك فرصة كبيرة امام دوائر الصحة في المحافظات لتنفيذ التوجه الحالي بإنشاء مستشفى وبائي مركزي بسعة سريرية كبيرة خارج المستشفيات وحسب توجيهات وزارة الصحة" .

واكد" امكانية عودة المستشفيات الى خدماتها الاعتيادية قبل الوباء الفايروسي مع الاحتفاظ بردهة وبائية واحدة في كل مستشفى".

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