خلافات بين زوجين تتحول إلى صدامات بالسيارات في إحدى شوارع العراق

2020/09/14 | 14:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغدادافضت خلافات بين زوجين في محافظة أربيل، إلى لجوءهما للمصادمة بسياراتهم في إحدى طرق المحافظة.وقالت مديرية الشرطة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “سيارتين نوع (جيلي ـ ويارس) تصادما على طريق اربيل ـ بيرمام، ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية”، مشيرة الى “الحاق اضرار كبيرة بالسيارتين”.

واضافت، ان “التحقيقات الاولية بينت وجود خلافات بين الزوجين، سائقا السيارتين، ما افضت الى التصادم”، لافتة الى “مشاكل سابقة بينهما، وحينما اراد الزوج رؤية اطفاله يوم الحادث، نشب خلاف جديد بينهما، غادرت الزوجة بسببها المنزل لتسجيل شكوى قانونية”.

وأوضحت المديرية في بيانها، ان “الزوج حاول اللحاق بزوجته، وحدث التصادم اثناء التسابق، لمنعها من تسجيل الشكوى”، مشيرة الى ان “الزوجة طلبت تعويضا ماديا عن الاضرار التي لحقت بسيارتها

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