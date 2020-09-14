مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية لمناقشة الموازنة العامة

2020/09/14 | 14:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..عقد مجلس الوزراء ، جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة الموازنة المالية.وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان مقتضب تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاثنين ، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، الخاصة بمناقشة قانون الموازنة”.وأعلن احمد ملا طلال، الناطق باسم رئيس الوزراء، […]

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