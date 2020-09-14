وزير التخطيط يبحث مع السفير المصري نتائج القمة الثلاثية الاخيرة

2020/09/14 | 14:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- بحث وزير التخطيط خالد بتال، مع السفير المصري لدى بغداد علاء الدين عبدالمنعم، نتائج القمة الثلاثية الأخيرة بين العراق ومصر والأردن.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاثنين ، إنه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها”.وأضاف، “ناقش الطرفان، النتائج الإيجابية التي تمخضت عنها […]

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