من لعبة إلى سلاح فعال.. كيف طورت إسرائيل طائرات الدرون؟

2020/09/14 | 14:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان الحصول على المعلومات الاستخباراتية، من أصعب المهام التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، لأنها تحتاج إلى منظومة معقدة، ويكون فيها العنصر البشري في حالة خطر دائم، ولكن هذه المخاطر لم تعد قائمة بعد تطوير الطائرات المسيرة عن بعد "الدرون".

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