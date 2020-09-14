السفير السعودي: المملكة مستعدة للتعاون مع العراق في مجالات النفط والطاقة والاقتصاد

2020/09/14 | 14:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد السفير السعودي في بغداد، عبد العزيز الشمري، ان بلاده مستعدة للتعاون مع العراق في مجالات النفط والطاقة والاقتصاد.

وذكر بيان عن مكتب مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي ان “الأخير استقبل بمكتبه اليوم، السفير السعودي في بغداد، السيد عبد العزيز الشمري وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين العراق والمملكة العربية السعودية، والعمل على تعزيزها في المجالات كافة”.

وأشار الأعرجي وفقاً للبيان، الى أن “العراق يسعى اليوم الى تعزيز وتطوير علاقاته مع محيطه العربي والإقليمي والدولي، بما يخدم شعوب المنطقة والعالم ويثبّت دعائم الأمن والاستقرار الذي يعود بالنفع والخير على الجميع”.

من جانبه أكد السفير السعودي أن “المملكة تسعى الى تطوير العلاقات مع العراق في المجالات التي تخدم البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا استعداد المملكة للتعاون مع العراق في مجالات النفط والطاقة والاقتصاد، الى جانب العمل على فتح القنوات الأمنية بين البلدين”.

وفي ختام اللقاء أشاد الأعرجي بدور المملكة العربية السعودية ومواقفها المشرّفة، مؤكدا “سعي العراق الى فتح آفاق جديدة من التعاون المشترك مع المملكة، وتبادل الخبرات بين البلدين وفي جميع المجالات”.

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