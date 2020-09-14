الصحة العالمية : أكتوبر ونوفمبر سيكونان أقسى شهرين في مواجهة كرورنا

2020/09/14 | 14:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغي، الاثنين، أن المنظمة تتوقع ارتفاعا في عدد الوفيات بكوفيد-19 في أوروبا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.وقال هانز كلوغي، إن “أكتوبر ونوفمبر القادمين، سيكونان أقسى شهرين في مواجهة الوباء”.وأضاف كلوغي “سيصبح الأمر أقسى”، مشيراً إلى أنه “في أكتوبر ونوفمبر المقبلين سنشهد ارتفاعا […]

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