2020/09/14 | 14:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أفادت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاثنين، بإستشهاد واصابة أربعة عناصر من حماية محطة بنزين في محافظة كركوك.وقالت الخلية في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه: أن “حراس معمل هدرجة وتحسين بنزين كركوك الأهلي خلف قرية كوركة جال في محافظة كركوك طريق ( كركوك – اربيل )، تعرضوا الى اطلاق نار”.وأضافت، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد واصابة 4 اشخاص بهجوم مسلح في كركوك المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد واصابة 4 اشخاص بهجوم مسلح في كركوك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد واصابة 4 اشخاص بهجوم مسلح في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).