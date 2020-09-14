2020/09/14 | 14:48 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني- أفادت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاثنين، بإستشهاد واصابة أربعة عناصر من حماية محطة بنزين في محافظة كركوك.
وقالت الخلية في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه: أن “حراس معمل هدرجة وتحسين بنزين كركوك الأهلي خلف قرية كوركة جال في محافظة كركوك طريق ( كركوك – اربيل )، تعرضوا الى اطلاق نار”.
وأضافت، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد واصابة 4 اشخاص بهجوم مسلح في كركوك المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد واصابة 4 اشخاص بهجوم مسلح في كركوك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت الخلية في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه: أن “حراس معمل هدرجة وتحسين بنزين كركوك الأهلي خلف قرية كوركة جال في محافظة كركوك طريق ( كركوك – اربيل )، تعرضوا الى اطلاق نار”.
وأضافت، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد واصابة 4 اشخاص بهجوم مسلح في كركوك المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد واصابة 4 اشخاص بهجوم مسلح في كركوك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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