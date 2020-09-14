عضو خلية الازمة : انخفاض شدة وشراسة كورونا في العراق

2020/09/14 | 14:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- كشف عضو خلية الازمة النيابية حسن خلاطي، عن انخفاض شدة وشراسة فيروس كورونا في العراق.وقال الخلاطي في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاثنين “خلال زيارتنا الميدانية للردهات الوبائية في مستشفيات محافظة البصرة ، لاحظنا انخفاضاً واضحاً في اعداد المرضى الراقدين الى ما يقرب من (60%) مما كانت عليه خلال الاسابيع الماضية”.[…]

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