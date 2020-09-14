ارتفاع جديد بأسعار النفط العالمية

2020/09/14 | 14:50 - المصدر: NRT عربية

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حفارات نفطية

فوتو: ارشيف

منذ 1 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت أسعار النفط، الاثنين، ارتفاعا بسبب عاصفة مدارية في خليج المكسيك أجبرت الشركات على إخلاء المنصات ووقف الإنتاج.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت العالمي، صباح اليوم، 14 أيلول 2020، ستة سنتات مسجلا 39,89 دولارا للبرميل، فيما زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 14 سنتا إلى 37,47 دولارا للبرميل، وكان كلا العقدين ختم الأسبوع الماضي منخفضا، في تراجع للأسبوع الثاني على التوالي.

واشتدت العاصفة المدارية "سالي" في خليج المكسيك إلى الغرب من فلوريدا أمس الأحد، ومن المنتظر أن تتحول إلى إعصار من الفئة 2، حيث تسببت العاصفة في تعطل إنتاج النفط للمرة الثانية خلال أقل من شهر بعد أن اجتاح الإعصار "لورا" المنطقة في وقت سابق.

ويرتفع النفط عادة عندما يتوقف الإنتاج، لكن في ظل تفاقم جائحة فيروس كورونا فإن المخاوف حيال الطلب تسيطر على المشهد، بينما تتنامى الإمدادات العالمية.





يذكر ان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+" ستجتمع يوم الخميس المقبل 17 أيلول، لبحث مدى الالتزام بتخفيضات إنتاجية عميقة، لكن المحللين لا يتوقعون إقرار تقليصات جديدة.

ر.إ

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