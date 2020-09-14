تقرير: سكان هاتين المحافظتين متخوفون بشأن تسريبات عن قانون الانتخابات الجديد

2020/09/14 | 14:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل انتخاب

فوتو: ارشيف

منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف تقرير لموقع أميركي، الاثنين، ان تسريبات لقانون الانتخابات الجديدة أثارت مخاوف سكان محافظتين عراقيتين، حيث تسود مشاعر القلق والخوف لدى أبناء هاتين المحافظتين.

ونقل التقرير الذي نشر اليوم، 14 أيلول 2020، عن الباحث غانم العابد، قوله ان "التسريبات عن قانون انتخابي مرتقب سيضم إلى دائرة سكان الموصل الانتخابية قضائين، يهدد بوصول نواب لا يعبرون عن إرادتهم، ويمثلون الأجندة الإيرانية في بلادهم، بحسب ما يتداولون فيما بينهم".

وأوضح الباحث العابد، أن "القانون المزعوم سيؤدي إلى زيادة هيمنة الأحزاب الموالية لإيران على البلاد عامة، كما ان جعل البعاج والحضر والموصل دائرة انتخابية واحدة هو أمر غير منطقي من الناحية الجغرافية"، مبينا ان "عدد السكان في قضائي البعاج وحضر لا يتجاوز 250 ألف نسمة بينما عدد سكان الموصل يقارب المليونين، وفي الأحوال العادية من المفترض أن لا يمثل القضائين 3 إلى 4 نواب ولكن في حال جرى تطبيق القانون الجديد فإن عدد ممثليهم سيرتفع من 8 إلى 10 نواب عن طريق سرقة أصوات أهالي الموصل وتزويرها بغية إيصال شخصيات لديهم أجندات خارجية".

وأشار إلى ان "تلك الفصائل وأحزابها ستزيد من حراكها الأمني وضغوطها على المواطنين لإجبارهم على انتخاب ممثلي وداعمي الأحزاب الموالية لإيران"، منوها إلى أنه "قد يجري استغلال فقر وحاجة النازحين من سكان الموصل لإغرائهم ببيع أصواتهم للشخصيات المؤيدة للأحزاب الموالية لإيران".

وأكد العابد، في الوقت ذاته أنه "في حال الإصرار على تمرير القانون فإن الانتخابات القادمة ستشهد مقاطعة كبيرة من أبناء الموصل الذي عانت مدينتهم من الإهمال والتدمير والسرقات بعد خلال سيطرة تنظيم داعش عليها وبعد طرده منها"، مطالبا بضرورة اعتماد الهوية البارومترية في الانتخابات من أجل منع التزوير وسرقة الأصوات.

بالمقابل، أفاد المحلل العراقي علي البيدر، أن "مشكلة تكمن أكثر في عدم اكتراث أهالي الموصل بأهمية المشاركة في العمليات الانتخابية التي تجري بسبب عوامل مختلفة"، موضحا على سبيل المثال أن مجلس محافظة نينوى يوجد فيها ممثل وحيد عن المدنية جراء عدم المشاركة الكثيفة في الانتخابات المحلية.

ولفت إلى وجود 4 نواحي في المدينة مؤهلة إلى أن تترقى وتصبح أقضية وبالتالي فإن ذلك كان سيؤدي إلى زيادة عدد ممثلي الموصل في البرلمان.

وفيما يتعلق بمحافظة صلاح الدين، قال المحلل السياسي رعد الهاشم، أن "محافظة صلاح الدين أيضا تعاني نفس مشكلة محافظة نينوى والموصل خصوصا بسبب التقسيمات غير العادلة للدوائر الانتخابية في المناطق المحررة من براثن تنظيم داعش"، وتابع بالقول إن "الذين يقفون وراء هذا القانون هم الجماعات الولائية المرتبطة بأجندات إيران والتي تسعى إلى زيادة عدد ممثليها في الانتخابات المقبلة وبالتالي زيادة نفوذها السياسي والاجتماعي والاقتصادي هناك".

وبحسب الهاشم، فإن "النواب الذين خسروا حضورهم الانتخابي في مناطقهم يؤيدون القانون الجديد باعتبارهم وصلوا سابقا إلى الندوة البرلمانية عبر عمليات التزوير الواسعة، وهم بالتالي يعلمون يقينا أنهم سيفقدون هذا الحضور إذا أجريت انتخابات نزيهة مع تقسيمات عادلة للدوائر الانتخابية تراعي أعداد السكان بعيدا عن الانتماءات الولائية والعشائرية".

وكان العشرات من الناشطين في الموصل قد نظموا السبت الماضي، وقفة احتجاجية في ساحة "صقور الحضر" في باب الطوب احتجاجا على ضم الحضر والبعاج لدائرة الموصل الانتخابية، حيث أفاد أحد الناشطين بأن "مدينة الموصل اليوم خرجت عن صمتها بوقفة احتجاجية ضد مقترح قانون الدوائر الانتخابية والذي تم تسريبه وكشف عن ضم وحدات إدارية أخرى الى الموصل لتعتبر دائرة انتخابية واحدة.

ر.إ

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