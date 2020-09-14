القومية المصرية..الحقائق والأساطير - محمد نبيل صابر

2020/09/14 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_نبيل_صابر تتوالى عبر منصات التواصل الاجتماعى افكار حول "القومية المصرية" والتى تبدو عبر معظم الصفحات المعبرة عن تلك القومية كأفكار متناثرة هنا وهناك.



يبدو هذا طبيعيا بعد فترات من عدم الاستقرار وبزوغ سؤال الهوية منذ 2011 وارتفاع اسهم التيار المتأسلم وزيادة الاستقطاب الدينى ومهاجمة حقبة ناصر ثم سقوط ذلك التيار المدوى منذ 2013 وصعود الحس القومى فى مواجهة ذلك التيار والالتحام بتحركات القوات المسلحة فى مجابه ......





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