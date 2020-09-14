صالات التطبيعية تعلن عن موعد المؤتمر الفني للموسم الجديد

2020/09/14 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

اعلنت لجنة الصالات والشاطئية، في الهيأة التطبيعية عقد المؤتمر الفني لأندية الدوري الممتاز، لكرة الصالات للموسم 2020 / 2021 ، يوم الأربعاء المقبل، عند الساعة الثانية عشرة ظهرا في مقر الاتحاد، من اجل تحديد موعد وآلية لانطلاق الدوري.

وقال رئيس لجنة الصالات والشاطئية، صبحي رحيم في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تم الاتفاق على عقد المؤتمر الفني مع ممثلي اندية الدوري الممتاز لكرة الصالات يوم الاربعاء المقبل، لطرح ما في أجندتنا من نقاط عدة، اهمها تحديد انطلاق المسابقة، فضلا عن الآلية التي ستعلب بها الفرق، كون هذا الموسم يعد استثنائيا لما يمر به البلد من ظروف صعبة بسبب جائحة كورونا، وبالتالي يتطلب من الجميع ان يتعاون لنجاح منافسات الدوري بالشكل السليم".

وفي السياق نفسه، "طلبت اللجنة من اندية كرة الشاطئية الراغبة بالمشاركة في دوري 2020/2021 ، الذي حدد له منتصف شهر تشرين الثاني المقبل موعدا لإنطلاقه، ان تكون على علم بموعد بداية المسابقة التي ستكون مختلفة عن المواسم السابقة".

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