2020/09/14 | 15:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل /نينا/أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري عن البدء بإعادة إعمار (1300) منزل في ناحية السلامية كدفعة أولى ضمن حملة إعمار وترميم المنازل القديمة المتضررة جراء العمليات العسكريَّة في نواحي الموصل "وقال الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ إن"الملاكات الهندسيَّة والفنيَّة في بلديات نينوى وبالتعاون مع شركة الامل الهندسية باشرت بإعادة إعمار وتأهيل نحو 1300 منزل متضرر داخل ناحية السلامية بعد عودة كافة سكانها النازحين منها خلال العمليات العسكربة ".وأوضح الجبوري أن" مدة إنجاز هذه المنازل وإعمارها ستستغرق نحو (أربعة ) أشهر"/انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ نينوى يعلن لـ/نينا/ عن الشروع باعمار وتاهيل (1300)منزل داخل ناحية السلامية جنوب شرق الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ نينوى يعلن لـ/نينا/ عن الشروع باعمار وتاهيل (1300)منزل داخل ناحية السلامية جنوب شرق الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).