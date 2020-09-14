خريجو كليات العلوم يبدأون اعتصاما مفتوحا امام وزارة الصحـة لحين اطلاق الاستمارة الالكترونيـة

2020/09/14 | 15:07 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اغلق متظاهرون محتجون من خريجي كليات العلوم التطبيقية والطبية ، الباب الرئيس لمبنى وزارة الصحـة في باب المعظم ، مؤكدين استمرار اعتصامهم السلمي لحين اطلاق الاستمارة الالكترونية لشمولهم بالتعييـن ضمن مؤسسات الوزارة ./انتهى5

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