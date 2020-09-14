تغييرات مهمة في العراق.. وكيل للمخابرات والمصرف المركزي

2020/09/14 | 15:07 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

آخر تحديث: الاثنين 26 محرم 1442 هـ - 14 سبتمبر 2020 KSA 14:58 - GMT 11:58 تارخ النشر: الاثنين 26 محرم 1442 هـ - 14 سبتمبر 2020 KSA 14:29 - GMT 11:29

المصدر: دبي- العربية.نت

شهد عدة مناصب رفيعة في العراق اليوم الإثنين تغييرات مهمة، فقد عين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أسماء جديدة في مناصب إدارية عدة بينها منصب وكيل جهاز المخابرات الوطني ومحافظ البنك المركزي العراقي.وعين الكاظمي مصطفى غالب محافظا للبنك المركزي ومنهل عزيز رؤوف الحبوبي أمينا لبغداد، وخالد العبيدي وكيلا لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني.

كما عين علاء جواد حميد رئيسا لهيئة النزاهة، وسالم الجلبي مديرا للمصرف العراقي للتجارة.توافق داخليوأفادت معلومات للعربية بأن غالبية الأسماء التي وافق عليها الكاظمي لتسلم تلك المناصب تم ترشيحها من قبل القوى السياسية في البلاد .إلى ذلك، أكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء أن الأخير أبلغ القوى السياسية أنه سيرفض تعيين أي شخص إذا لم يكن اختصاصيا، بحسب الوظيفة أو المنصب الذي سيوكل إليه.كما أوضح أن المسؤولين الجدد ليس لديهم أي ملفات فساد ولا توجد أي اعتراضات داخلية على تعيينهم في مناصبهم.

من وسط بغداد (أرشيفية- فرانس برس)

يأتي هذا في وقت يواجه العراق أزمات عدة، اقتصادية وسياسية وصحية أيضاً.



ومنذ تعيينه قبل أشهر، يطالب الشارع العراقي من رئيس الوزراء بوقف الفساد، وإلغاء المحاصصة في بلد تخضع العديد من الملفات فيه ومن بينها التعيينات، إلى المحاصصة وتقاسم الأحزاب.وكان هذا النهج المتبع في البلاد، وتفشي الفسد فجر في أكتوبر الماضي موجة احتجاجات واسعة، عمت مختلف المحافظات العراقية، لا سيما في الجنوب.ولا تزال شريحة واسعة من الشارع العراقي متمسكة بمكالبها، مطالبة بابعاد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد عن إدارة الدولة.

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