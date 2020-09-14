الشعوب لن تستسلم للاعداء ابدا

2020/09/14 | 15:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف لدى استقباله اليوم الاثنين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، قال إن راينا اليوم بان بعض الدول ا...

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