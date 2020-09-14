وكالة الاستخبارات: القبض على مخبر سري وناقل مواد لوجستية لعناصر داعش في كركوك

2020/09/14 | 15:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات، القبض على مخبر سري وناقل مواد لوجستية لعناصر داعش الإرهابي في كركوك.

وأوضحت الوكالة في بيان، أن مفارزها ألقت القبض على أحد الإرهابيين في ناحية العباسي بمحافظة كركوك، والمتورط بتزويد عصابات داعش بمعلومات عن القوات الأمنية وتحركاتها، ونقل مواد غذائية وأمور لوجستية مقابل مبالغ مالية، مبينة ان الإرهابي من عائلة داعشية، ولديه شقيق هارب ضمن عصابات داعش الإرهابي.

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