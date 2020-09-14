إلغاء جولة أوروبية لظريف ووسائل إعلام ترجح أن يكون إعدام أفكاري هو السبب

2020/09/14 | 15:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجحت وسائل إعلام ألمانية، ان يكون قيام السلطات الإيرانية بإعدام أحد الرياضيين، سببا لإلغاء جولة أوروبية لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، ان إلغاء زيارة طريف الى كل من باريس ولندن وبرلين، جاء على خلفية تنفيذ حكم الإعدام ببطل المصارعة نويد أفكاري يوم السبت الماضي، على الرغم من الدعوات الدولية المتكررة لطهران للتريث في تنفيذ الحكم او تخفيفه، فيما عزا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إلغاء الزيارة الى مشاكل فنية ناجمة عن تفشي كورونا على حد قوله.

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