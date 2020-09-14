عضو بالصحة النيابية يكشف عن انخفاض شدة وشراسة كورونا في العراق

2020/09/14 | 15:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية النائب حسن خلاطي، اليوم الاثنين، عن انخفاض شدة وشراسة فيروس كورونا في العراق.

وقال خلاطي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “من خلال زيارتنا الميدانية للردهات الوبائية في مستشفيات محافظة البصرة، فقد لاحظنا انخفاضاً واضحاً في اعداد المرضى الراقدين الى ما يقرب من (60%) مما كانت عليه خلال الاسابيع الماضية”، مبينا ان”ذلك الامر ربما ينطبق على المحافظات الاخرى ويؤشر انهُ انخفاض في اعداد الراقدين وليس في عدد الاصابات “.

واضاف خلاطي، “لقد اشرنا وبشكل واضح انخفاض شدة الوباء وشراسة الفيروس بما يمكن عدد كبير من المرضى من الاكتفاء بالعلاج المنزلي”، لافتا الى ان “هناك فرصة كبيرة امام دوائر الصحة في المحافظات لتنفيذ التوجه الحالي بأنشاء مستشفى وبائي مركزي بسعة سريرية كبيرة خارج المستشفيات وحسب توجيهات وزارة الصحة”.

واكد خلاطي، “امكانية عودة المستشفيات الى خدماتها الاعتيادية قبل الوباء الفايروسي مع الاحتفاظ بردهة وبائية واحدة في كل مستشفى “.

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