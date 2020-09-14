مصادر تكشف عن كواليس تغييرات الكاظمي لـ 17 منصباً رفيعاً وحساساً

2020/09/14 | 15:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت مصادر مطلعة ومقربة من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عن كواليس التغييرات التي اجراها الكاظمي اليوم في 17 منصباً رفيعاً وبعضها حساسة.وأفادت المصادر في تصريح صحفي "بأن غالبية الأسماء التي وافق عليها الكاظمي لتسلم تلك المناصب تم ترشيحها من قبل القوى السياسية في البلاد".وأكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء أن "الكاظمي أبلغ القوى السياسية أنه سيرفض تعيين أي شخص إذا لم يكن اختصاصيا، بحسب الوظيفة أو المنصب الذي سيوكل إليه".كما أوضح أن "المسؤولين الجدد ليس لديهم أي ملفات فساد ولا توجد أي اعتراضات داخلية على تعيينهم في مناصبهم".وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أجرى اليوم تغييرات جديدة في مناصب عليا وطالت 17 منصباً بينهم وكلاء وزارات.وبعض هذه التغييرات كانت كالآتي:1 - مصطفى غالب مخيف الكتاب، محافظاً للبنك المركزي العراقي بدلاً من علي اسماعيل العلاق الذي كان يدير المنصب وكالة.2- سالم جواد عبدالهادي الچلبي، مديراً لمصرف العراقي للتجارة TBI3- سهى داود الياس النجار، رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار.4- حسن حلبوص حمزة، رئيساً لهيئة الاوراق المالية.5- النائب خالد العبيدي، وكيلاً لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي.6- فالح يونس حسن، وكيلاً لجهاز الأمن الوطني.7- علاء جواد حميد، رئيساً لهيأة النزاهة.8- سامي المسعودي، رئيساً لهيأة الحج والعمرة.9- منهل عزيز رؤوف الحبوبي، أميناً لبغداد.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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