لجنة نيابية: وزير المالية تعرض لضغوط لصرف تريليوني دينار لكردستان

2020/09/14 | 15:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

كشفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عن تعرض وزير المالية الحالي الى ضغوطات كبيرة لصرف مبالغ تقدر بـ 2 ترليون دينار الى اقليم كردستان.

وقال عضو اللجنة المالية عبد الهادي سعداوي لـ/المعلومة/ ان “اللجنة استضافت وزير المالية في اللجنة لمناقشة عدد من المواضيع”.

واضاف انه “تم توجيه سؤال اليه حول تحويل وصرف مبالغ مالية الى كردستان تقدر بـ2 ترليون دينار وما السند القانوني لتحويلها رغم عدم التزام الاقليم بالاتفاقات”، مشيرا الى انه “لم نجد اي جواب من وزير المالية والتزم الصمت”.

واوضح انه “تم تكرار السؤال والوزير صامتا وبدى متحيرا ولم يقدم جوابا”، لافتا الى انه “ما تفهمناه من الوزير تعرضه لضغوط لصرف تلك الاموال وليس بإرادته من دون الكشف عن الجهات التي ضغطت لصرف الاموال”.انتهى25و

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