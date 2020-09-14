الكاظمي يترأس جلسة خاصة بمناقشة موازنة 2020

2020/09/14 | 15:21 - المصدر: NRT عربية

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رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

فوتو: ارشيف

منذ 4 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

ترأس رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاثنين، جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، لمناقشة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب، اليوم، 14 أيلول 2020، أن "الكاظمي ترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء لمناقشة قانون موازنة الدولة للسنة المالية 2020".

وبحسب مصدر مطلع فان مجلس الوزراء قرر عقد جلسة خاصة للتصويت على قانون موازنة 2020، حيث ستكون الجلسة مخصصة فقط لهذا الغرض.

ر.إ

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