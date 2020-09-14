العلماء يجدون علامات الحياة على كوكب الزهرة

2020/09/14 | 15:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

إن غاز الفوسفين الموجود في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، والذي قد يكون من أصل بيولوجي، دلالة على وجود افتراضية الحياة

كتشف علماء في جامعة كارديف( المملكة المتحدة ) ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا(الولايات المتحدة الأمريكية) غاز الفوسفين في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، والذي قد يكون من أصل بيولوجي، حسبما قال مصدر مطلع على الاكتشاف العلمي لوكالة “ريا نوفستي”.

وقال: “تم الاكتشاف باستخدام تلسكوب جيمس كلارك ماكسويل في هاواي ومصفوفة أتاكاما ذات الموجة الملليمترية الكبيرة في تشيلي.



كان تركيز جزيئات الفوسفين 20 لكل مليار”.

الفوسفين غاز عديم اللون شديد السمية.



على الأرض، يتم إنتاجه بواسطة الكائنات الحية الدقيقة اللاهوائية التي لا تتطلب الأكسجين.



في عام 2019 ، تم اقتراح البحث عن الفوسفين في أجواء الكواكب الخارجية (الكواكب حول النجوم الأخرى) كعلامة على الحياة المحتملة عليها.

وفي الوقت نفسه، أشار المصدر إلى أن اكتشاف الفوسفين لا يعني تلقائيًا اكتشاف الحياة على كوكب الزهرة، حيث يمكن أن يتشكل الغاز نتيجة عمليات طبيعية غير معروفة للعلماء.



قال المحاور من “ريا نوفستي” إن العلماء اختبروا فرضيات مختلفة، لكنهم لم يتمكنوا من إيجاد طرق ذات أصل غير بيولوجي للغاز.



وأضاف أن المعلومات حول الاكتشاف اليوم ستنشر من قبل العلماء خلال مؤتمر صحفي على الإنترنت وتنشر كمقال علمي في مجلة Nature.انتهى25س

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