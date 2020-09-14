نائب: التعينات التي اطلقتها الحكومة تفوح منها رائحة التحزب والمحاصصة

2020/09/14 | 15:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو مجلس النواب ظافر العاني، اليوم الاثنين، ان التعينات التي اطلقتها الحكومة في مفاصل حيوية بالدولة تفوح منها رائحة التحزب والمحاصصة.

وقال العاني في تغريدة له على منصة تويتر، انه “بالامس كان بيان السيد السيستاني يطالب بالاصلاح”.

واضاف العاني، انه “وقبل ان يجف حبر النجف اطلقت الحكومة تعيينات في مفاصل حيوية بالدولة تفوح منها رائحة التحزب والمحاصصة”.

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