2020/09/14 | 15:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني-هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملا طلال : مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية ٢٠٢٠ المركز الخبري الوطني.

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