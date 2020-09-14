مجلس الوزراء يقر موازنة 2020 ويرسلها الى البرلمان

2020/09/14 | 15:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الاثنين، عن اقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية ٢٠٢٠، وإرسالها إلى مجلس النواب.

وقال ملا طلال في تغريدة له على منصة تويتر، انه “لأجل تنظيم عملية الإنفاق وتأمين النفقات الضرورية، مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية ٢٠٢٠، وإرسالها إلى مجلس النواب”.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس اليوم الاثنين الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، الخاصة بمناقشة قانون الموازنة المالية.

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