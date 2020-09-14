هجوم مسلح يوقع ضحايا لحمايات معمل طاقة في كركوك

2020/09/14 | 15:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني العراقي، عن مقتل وإصابة 4 حراس لمعمل طاقة في كركوك بهجوم مسلح....

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