رسمياً.. مجلس الوزراء يقر مشروع قانون موازنة 2020 ويرسله الى البرلمان

2020/09/14 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، الاثنين (14 أيلول 2020)، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة 2020، وإرسالها إلى البرلمان.

وقال طلال في تغريدة، عبر منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "لأجل تنظيم عملية الإنفاق وتأمين النفقات الضرورية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية، وإلتزاما من الحكومة بقرار مجلس النواب، مجلس الوزراء قرّ مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2020، وإرسالها إلى مجلس النواب".

وفي وقت سابق، ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، لمناقشة قانون موازنة 2020.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الكاظمي ترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء لمناقشة قانون موازنة الدولة للسنة المالية 2020".

وكشف مصدر حكومي مطلع، في وقت سابق من اليوم، عن عقد مجلس الوزراء العراقي، جلسة خاصة من أجل التصويت على قانون موازنة 2020، وإرساله الى مجلس النواب.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء سيعقد جلسة خاصة للتصويت على قانون موازنة 2020، الساعة الواحدة ظهراً، وستكون الجلسة مخصصة فقط لهذا الغرض".

وبين، أن "هناك اتفاق مسبق بين أعضاء مجلس الوزراء العراقي على التصويت على قانون موازنة 2020، خلال جلسة اليوم، وارسالها الى مجلس النواب العراقي، بهدف الإسراع في إقرار القانون".

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